e:Due-Roggen-Schinkenbrot

Vorteig.....Dies ist kein Anstellteig!!! und dient nur um die Gärzeit zu verkürzen!!200gr. Roggenmehl Typ 1150200ml lauwarmes Wasser1e Messerspitze Trockenhefe1x1 cm Berg-Käsewürfel zerdrückt1x Prise Zucker1x kleinen Schuß VollmilchIn einer Teigschüssel verrühren, mit Baumwoll-Tuch bedecken und bei 35°C in den Backofen für min. 4 Std. stellen. Vor dem Zubettgehen Ofen ausschalten (bitte nicht vergessen!!!).zum Vorteig werden hinzugefügt:1000gr. Roggenmehl Typ 115022gr. Trockenhefe10gr. Salz1x Prise Zucher3x gehäufte TL Backhilfsmittel125gr. Katenschinken (leicht angebraten)100gr. Würziger harter Bergkäse....5x5mm gewürfelt1x Handvoll Röstzwiebeln1x vorerst 600ml warmes Wasser aus der LeitungDabei immer portionsweise Wasser vorsichtig in max. 20ml Schritten hinzufügen, solange bis ein kaum klebriger, homogener Teig entsteht.Wird auf einmal zu viel Wasser beigemischt, so ist der Teig zu weich und zu klebrig, was dann wiederum mit weiterer Mehlzugabe ausgeglichen werden muß!bei max. 35°C 2 ½ Stunden!bei max. 35°C min. 1 ½ Stunden!danach gut mit flüssiger Butter bestreichen.(vorgeheizt 230°C) 210°C 15 Min.160°C 40 Min.(HolzstäbchenProbe)