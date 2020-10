Darf ich mich vorstellen??

Nach einer schweren Zeit in meiner Heimat Bulgarien, wurde ich dort eingefangen, geimpft, sterilisiert und gechipt. Meine erste Anlaufstelle in Deutschland war die Tierhilfe in Kirchberg, wo ich liebevoll aufgenommen wurde. Verantwortungsbewußte und sehr um unser Wohl besorgte Hundeliebhaber haben dann bereits eine Woche später ein neues Zuhause für mich gefunden.Und so bin ich am 10. Oktober bei meiner neuen Familie eingezogen.Inzwischen habe ich mein neues Heim, in dem ich mich überall frei bewegen darf, schon gründlich erkundet! Im großen Garten und zum Gassi gehen muss ich allerdings noch angeleint werden.Es gehören neben meinem Frauchen und Herrchen noch ein junges Herrchen, das aber nur ab und zu vorbeikommt, und drei Piepmätze zu meiner neuen Familie.Am schönsten ist es, wenn ich nach einem ausgiebigen Spaziergang von meinem Herrchen gekrault werde. Wenn mein Herrchen allerdings mit so einem schwarzen Knipsegerät kommt, dann laufe ich meistens noch weg, das Ding ist mir noch nicht ganz geheuer. Deshalb gibt er nur ein paar Bilder von mir. Aber ich werde mich sicher daran gewöhnen!!Wenn ich dann müde bin, ziehe ich mich in eines meiner Bettchen (ich habe sogar zwei, eines unten und eines im 1. Stock) zurück und erhole mich von den vielen neuen Eindrücken!