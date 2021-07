Da ich heute Museumsdienst hatte ....

Ofen-Hähnchenkeulen zu Karibischem Reissalat

Zutaten (für 4 Personen):

Zubereitung

4 Hähnchenkeulen50 g Kokosfettabgeriebene Schale und Saft von 3 Limetten1 EL Honig4 Tl Hähnchengewürz250 g Basmatireis½ Radicchio1 Bund Koriander1 rote Paprikaschote2 Mangos1 rote ZwiebelBackofen auf 180 Grad vorheizenHähnchenkeulen trockentupfen50 g Kokosfett erwärmenAbrieb von 2 Limetten,Honig und 3 Tl Hähnchengewürz untermischen.Die Hähnchen mit der Mischung beträufeln, in einer ofenfesten Form im Backofen ca. 40 Minuten backen, immer wieder mit der Mischung bepinseln.Inzwischen in einem Topf 1 l Wasser und 1 Tl Hähnchengewürz erhitzen, aufkochen und Reis im kochenden Wasser 10 - 15 Minuten kochen. Abgießen.Für den Salat Radicchio und Koriander waschen, Radicchio in Streifen schneiden, Korianderblätter abzupfen und grob schneiden. Paprika in Streifen schneiden. Mangos schälen und grob würfeln.Zwiebel abziehen und ebenfalls würfeln.Diese Salatzutaten unter den Reis mischen. Den Reissalat mit dem restlichen Limettenabrieb und -Saft abschmecken.