Buchplauderei über meine im Monat Oktober 2019 gelesenen Bücher

In seinem 1949 veröffentlichtem Buchbeschreibt der Nobelpreisträger und Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie, den Alltag mit seinen zahlreichen tierischen Hausgenossen. Die Geschichten, die er mit seinen Tieren erlebt hat, sind wahr und oft lustig. Er hat als Biologe ihr Verhalten beobachtet und das Besondere war, dass bis auf wenige Ausnahmen alle Tiere frei bei ihm lebten.Auch wenn vieles inhaltlich nicht mehr auf dem neuesten Stand der Verhaltensforschung ist, ist das Buch interessant zu lesen, bringt dem Leser die Tierwelt nahe und ist deshalb für alle Tierliebhaber zu empfehlen.Lassen wir zum Schlusszu Wort kommen:Der Wunsch, ein Tier zu halten, entspringt einem uralten Grundmotiv– nämlich der Sehnsucht des Kulturmenschen nach dem verlorenen Paradies.ist ebenfalls Verhaltensbiologin. Vor 30 Jahren begann sie mit Verhaltensforschungen an Vögeln, ihre bahnbrechenden Studien mit dem hochintelligenten Graupapagei Alex waren weltweit bekannt.In ihrem Buchbeschreibt sie die einzigartige Freundschaft zwischen ihr und dem schlausten Vogel der Welt. Die Autorin gewährt dem Leser interessante Einblicke in ihre Verhaltensforschung.Nicht nur Tierfreunde werden von dieser Geschichte um Alex und seine betreuende Forscherin ergriffen sein, es wird auch all jene überraschen, die sich über die Intelligenz von Tieren noch nie Gedanken gemacht haben.Die ausdrucksstarken Bilder, auf denen man den Papagei Alex und seine Lehrerin betrachten kann, sind eine zusätzliche Bereicherung des Buches.Mit einem unterhaltsamen und spannenden Buch möchte ich meine diesmonatige Buchplauderei abschließen:Der Romanführt uns in ein entlegenes Landhaus in Cornwall, das Magnus Lane, einem Professor für Biophysik gehört. Er experimentiert heimlich an einer Zeitdroge und bittet seinen Freund und Vertrauten Richard Young die Droge an sich auszuprobieren. Dieser ist fasziniert von seinen Erlebnissen, die ihn ins 14. Jahrhundert zurückversetzen. Als unsichtbarer Zeitreisender geistert er durch die Landschaft und wird dabei zum heimlichen Augenzeugen längst vergangener Triumphe und Tragödien von Menschen, die tatsächlich 600 Jahre zuvor gelebt haben.Obwohl Richard es zunächst nicht wahrhaben will, zeigt die Mixtur schon bald auch körperliche Auswirkungen und die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen immer mehr. Das scheinbar harmlose Experiment gerät außer Kontrolle …Schon der Roman „Rebecca“, der zu Recht zu den ganz Großen der unterhaltenden Weltliteratur zählt, hat mich fasziniert, ich bin mir sicher, dass in Zukunft auch weitere Bücher der Autorin zu meinem Lesestoff zählen werden.Auch Euch wünsche ich weiterhin faszinierenden Lesestoff!Sabine