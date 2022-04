Buchplauderei über meine im Monat März 2022 gelesenen Bücher

Es wird euch freundschaftlich helfen, sich im stürmischen Wirrwarr der Gedanken, Gefühle und Ereignisse zurechtzufinden!Der russische Schriftsteller Maxim Gorki schrieb diese Worte nieder, die zu unserer heutigen Zeit passen.Ein berührendes Buch, das ich diesen Monat in die Hand nahm, ist die 2001 erschienene Bildergeschichte „Opas Engel“ von Jutta Bauer. In ihrem Buch gelingt es ihr mit wenigen Worten viel zu erklären. Auf einfühlsame Weise führt es auch ganz kleine Betrachter schon an das Thema Tod und Abschied heran.Nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene ist diese poetische und doch kluge Geschichte unbedingt zu empfehlen. Denn so melancholisch sie ist, so versöhnlich ist sie am Ende auch.Bedingt zu empfehlen ist das Hunde-Erziehungsbuch “Kommt nicht, gibt`s nicht– so klappt der Rückruf bei jedem Hund“ von Claudia Toll.Man lernt gute Aufmerksamkeitsübungen, die ohne Stress und mit Körpersprache helfen sollen, dass der Hund sich auch beim freien Laufen an den Menschen orientiert.Für Welpen-Besitzer ist dieses Buch eine wunderbare Hilfe. Das Kapitel über erwachsene Hunde und Hunde, die eine nicht so optimale Erziehung im Vorleben genossen haben ist es leider sehr kurz und oberflächlich verfasst, auf die Probleme wird nicht wirklich ein gegangen.Zur Entspannung vertiefte ich mich in den zweiten Teil der Gutshaus-Saga von Anne Jacobs. „Stürmische Zeiten“ knüpft direkt an die „Glanzvollen Zeiten“ an. Diesen ersten Teil sollte man auch für das bessere Verständnis zuerst gelesen haben.Seit Jahrhunderten ist das Gutshaus in Familienhand, geht verloren und wird wiedergefunden – ein Gutshaus, eine Familie und ein dramatisches Schicksal …Es ist interessant, die Charaktere weiter zu verfolgen. Die einzelnen Kapitel sind den verschiedenen Personen zugeordnet und somit bekommt man einen guten Überblick.Auch dieser zweite Teil hat mich gut unterhalten! Und macht Lust auf den dritten Band „Zeit des Aufbruchs“!Allzeit Lesestoff zum Abschalten wünscht Euch Sabine