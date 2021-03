Buchplauderei über meine im Monat März 2021 gelesenen Bücher

Besonders schön hat das Heinrich Heine ausgedrückt:Die Sonne bricht aus den Wolken hervor, und in den Bergen fließen die Schneetränen. Die Eisdecken der Seen brechen auf, aus der Erde quellen Blumen und die klingenden Wälder sind grüne Paläste der Nachtigallen. Die ganze Natur lächelt und dieses Lächeln heißt FRÜHLING!Dieses Zitat von Heinrich Heine habe ich in dem Buch „Sonntag in meinem Herzen“ von Asta Scheib gelesen. In dieser Romanbiografie des Malers Carl Spitzweg erzählt die Autorin von der behüteten Kindheit und Jugend des Malers, allerdings wird diese Zeit von der Angst vor dem Vater überschattet. Dieser verbot Carl auch die Malerei und bestand darauf, dass Carl den Beruf des Apothekers erlernte.Nach dem Tod des Vaters kann sich Spitzweg endlich seiner Malleidenschaft widmen. Er findet Anschluss an die Künstlerkreise in seiner Heimatstadt und ist mit Freunden und Malerkollegen viel unterwegs, durchwandert die Landschaft und holt sich so die für seine Arbeiten benötigten Anregungen.Beim Betrachten der Werke, wovon die berühmtesten "Der Bücherwurm", "Der arme Poet", "Sonntagsspaziergang", "Der ewige Hochzeiter" oder "Die Postkutsche" sind, kann man sich nach der Lektüre der Biografie lebhaft vorstellen, wie die Bilder entstanden sind.Der Autorin Asta Scheib ist es gelungen, die Lebensgeschichte des beliebten Biedermeier-Malers spannend zu schildern und interessante Einblicke in die Welt des 19. Jahrhunderts zu geben!Schöne Einblicke in die Welt der Hunderassen gibt das Hundebuch von Rien Poortvliet.Rien Poortvliet gilt als einer der weltweit besten Maler von Tieren und Jagdszenen und war der berühmteste Maler der Niederlande in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts.Seine schönen Bilder, Zeichnungen und Texte sind so wunderbar und treffend, dass sich jeder Hundebesitzer wiedererkennen muss. Die Zeichnungen erzählen Geschichten, die nicht nur Hundehalter berühren.Es gibt kein besseres Geschenk für Menschen, deren Herz für Hunde schlägt, ganz gleich, welche Rassen favorisiert werden!Schade, dass das Buch nur noch antiquarisch zu erhalten ist.Ebenfalls ein schönes Geschenk ist das ansprechende Buch „Und die Seele blüht auf“.Mit Wohlfühltexten berichten bekannte und weniger bekannte Autoren über die schönen Seiten des Lebens.Untermalt sind diese Texte mit vielen schönen Naturzeichnungen aus der Tier- und Pflanzenwelt von Marjolein Bastin, die für all jene zeichnet, die mit ihren Augen und ihren Herzen sehen.„Es gibt es so viel natürliche Schönheit um uns herum zu entdecken und zu bewundern. Ich betrachte jeden neuen Tag als ein Geschenk, voll neuer Entdeckungen, die ich mithilfe meiner Zeichnungen mit jedem teilen will,“ so Marjolein Bastin.Ich wünsche Euch, dass auch Ihr immer den Blick für die Schönheiten der Natur habt.Sabine