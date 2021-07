Blüte, Biene, Schwebfliege

Schwebfliegen sind die elegantesten Flugkünstler unter den Insekten.Mit bis zu 300 Flügelschlägen in der Sekunde können sie kolibrigleich in der Luft stehen.Sie manövrieren blitzartig, sind ebenso schnell im Vorwärts- wie im Rückwärtsgang.Erwachsene Schwebfliegen ernähren sich ausschließlich von Nektar und Pollen, sie sind neben Bienen unsere wichtigsten Bestäuber.Ganz anders die Schwebfliegenlarven, hier reicht das Spektrum von Pflanzen- und Abfallfressern bis hin zu Räubern und Parasiten.Die Larven einiger Arten leben in Holzmulm, minieren in Blättern oder fressen sich wie die der Narzissen-Schwebfliege in Blumenzwiebeln satt.Andere nisten sich in Hummel- oder auch Ameisenbauten ein.Beschreibung wurde 1:1 übernommen von: