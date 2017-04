Ausflug zur Burg Hohengundelfingen im März 2017

Sie wurde von den Herren von Gundelfingen in der Mitte des 11. Jahrhunderts errichtet und war der Hauptsitz der Familie von Gundelfingen.Man erreicht die Anlage entweder über die Vorburg oder über den Halsgraben, die beide das westliche und östliche Ende der Anlage bilden.Die Vorburg liegt knapp 15m unterhalb der Kernburg und ist mit dieser nicht verbunden. Früher gab es anscheinend eine Art Holzkonstruktion oder einen Tunnel, der von der Vorburg in die Kernburg führte. Heute muss man die Vorburg verlassen und einem Wanderweg weiter folgen um in die Kernburg zu gelangen.Der Bergfried wurde aus Quadern aus hartem Jurakalk erbaut und war aller Wahrscheinlichkeit nach ca. 30 Meter hoch, davon sind nur noch 12 Meter erhalten.Durch seine terrassenartige Form bot die Burganlage den damaligen Bewohnern viel Platz.Heute ist die Burg frei zugänglich und bietet einen herrlichen Rundblick über das Lautertal und die benachbarten Festen Hohenhundersingen, Niedergundelfingen und Derneck.