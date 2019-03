Ausflug nach Meersburg

Das romantische Städtchen, liegt in reizvoller Rebhanglage direkt am Bodensee.Meersburg, die Museenstadt, lädt ins Mittelalter, ins Barock und in Gemäldesammlungen ein. Man kann Stadtgeschichte, Luftfahrtgeschichte und Weinbau erkunden.In der Oberstadt findet man schöne alte Fachwerkhäuser und reizvolle Geschäfte, die zum Bummeln einladen.Die Alte Burg, in der Anette von Droste Hülshoff lange Zeit gelebt hat und die auch heute noch bewohnt ist, ist genauso wie das Neue Schloss ein gern besuchter Ort von zahlreichen Touristen. Von der wunderschön angelegten Gartenanlage des Schlosses hat man einen herrlichen Blick auf den Bodensee und die Alpenkette.In der Unterstadt laden Restaurants und Cafés auf einer mit Platanen bewachsenen Uferpromenade zum Verweilen ein.Von den Schiffsanlagestellen kann man mit Fähren nach Konstanz oder auf die Insel Mainau schippern.Nicht umsonst wird Meersburg deshalb die „Perle des Bodensees“ genannt!