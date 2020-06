Neuer Kurs bei der VHS Schwabach

Schwabach : Naturschreiben |

Unter den gegebenen Hygienevorschriften findet die Sommerakademie der VHS Schwabach statt. Es gibt einen neuen Kurs dieses Jahr, geleitet von Malwine Markel, unter dem Titel "Naturschreiben am Schwanenweiher", welcher im Schwabacher Stadtpark stattfindet. Und zwar dreimal. Beginn ist am Mi. 29.07.2020, Mi 05.08.2020. und Mi.12.08.2020 immer von 14: Uhr-16:30 Uhr. Man trifft sich direkt am Schwanenweiher beim Pavillion. Bitte mitbringen: gute Laune, Stift und Block, etwas zu trinken und eine Decke oder Kissen. Der Kurs richtet sich an Jugendliche und Erwachsene von 12-90 Jahren. Es wird einfach und verständlich erklärt und miteinander am Schwanensee im Schwabacher Stadtpark das Schreiben in der Natur praktiziert. Ganz egal ob man Gedichte schreiben will oder eine Kurzgeschichte oder Haiku. Jeder darf nach Lust und Laune wählen.



Desweitern erfährt man:

-was Naturschreiben ist,

-wie man sich von der Natur inspirieren lassen kann,

-wie man eine entspannte, ideenreiche Zeit hat



Kursort

Stadtpark Schwabach, Schwanenweiher

Birkenstraße

91126 Schwabach



Malwine Markel