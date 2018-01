Lesung mit Schwabach´s Kulturbürgermeister Dr. Roland Oeser, am 09,.01.2018

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe Schwabach-liest am Dienstag den 09.01.2018 Schwabach´s Kulturbürgermeister Dr. Roland Oeser aus dem Roman „Die Kraft der Hoffnung“ von Heribert Prantl, von 17.00-17.45 Uhr, im Café am Wehr, Limbacherstr.12g, Schwabach. Eintritt frei!

Den gebürtigen Oberfranken Dr. Roland Oeser verschlägt es nach seinem Physik- und Geographiestudium nach Mittelfranken. Zuerst ist er am Neuen Gymnasium Nürnberg

tätig, dann als Akad. Rat an der EWF der Universität Erlangen-Nürnberg, und landet schließlich am Adam-Kraft-Gymnasium Schwabach, als Gymnasiallehrer und später als Studiendirektor. Hier in der Goldstadt fasste er auch schrittweise Fuß in der Kommunalpolitik. Über Mitglied im Vorstand des Kreisverbandes der Grünen in Schwabach bis hin zum Stadtrat, und Kulturbürgermeister. Sein Herz schlägt für die Goldstadt Schwabach, denn sein Ziel ist es für ein lebens- und liebenswertes Schwabach tätig zu sein, dass den Menschen, gleich welchen Alters und welcher Herkunft, eine Heimat gibt.

Mit dem Roman „Die Vermessung der Welt“ hat Oeser im Jahre 2014 das Herz der Zuhörer von Schwabach liest gewonnen und seitdem steht er auf deren Wunschliste. Endlich ist es soweit. Mit dem neuerschienen Roman „Die Kraft der Hoffnung“ von Heribert Prantl, startet Dr. Oeser die Schwabach-liest-Literaturreihe 2018. Heribert Prantl ist ein deutscher Jurist, Journalist und Autor. Seit Januar 2011 ist er Mitglied der Chefredaktion bei der Süddeutschen Zeitung in München. Mit diesem Roman „Die Kraft der Hoffnung“ spricht er alle Arten von Hoffnungen an, egal in welcher Lage sich der Mensch gerade befindet. Ob politisch, ob privat oder, ob sterbenskrank. Für jeden Leser ist etwas dabei. Ein hochspannendes Buch das unter anderem auch zu Diskussionen an regt. Malwine Markel