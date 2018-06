Lesung mit Pfarrer Volker Schhoßwald, am 12.06.2018

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe Schwabach-liest am Dienstag 12.06.2018 liest Pfarrer Volker Schoßwald Überraschendes, Interessantes, Spannendes aus seinen eigenen Werken oder aus fremden Werken, im Café am Wehr 17:00-17:45 Uhr, Limbacherstr.12g, Schwabach. Eintritt frei!

Es wird langsam zur Tradition das Pfarrer Schoßwald mindestens einmal im Jahr bei der Literaturreihe „Schwabach liest“ als Vorleser dabei ist. Kein Wunder! Zum einen hat er immer interessante Themen dabei, zum anderen wird nicht nur vorgelesen sondern auch vorgetragen. Was sehr gut bei den Zuhörern ankommt ist: das Erzählen aus seinem eigenen Leben, oder auch lustige Begebenheiten preis zugeben. So unterhält er die Zuhörer von „Schwabach liest“ bestens. Nicht nur kritisch kann Pfr. Schoßwald sein. Nein auch nachdenklich und philosophisch in einer unterhaltsamen Weise. Entgegen seiner sonstigen konkreten Bekanntgabe zur Lesung, bleibt er diesmal still. Es ist also bis zuletzt spannend was er dem Schwabacher Publikum dieses Mal präsentiert. Einer seiner Neuauflagen oder eines seiner Neuerschienen Bücher im Jahre 2018. Auf jeden Fall wird es lebhaft und unterhaltsam.

Malwine Markel