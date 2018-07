Lesung mit Karin Wolfermann, am 17.07.2018

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe „Schwabach-liest“ am Dienstag den 17.07.2018, liest die Schwabacherin Karin Wolfermann lustiges, ironische und nachdenkliches von Kästner, Tucholsky &Co, von 17:00-17:45 Uhr, im Café am Wehr, Limbacherstr. 12g, Schwabach. Eintritt frei!

Schon seit einigen Jahren ist Karin Wolfermann eine gern gehörte Vorleserin bei der Literaturreihe „Schwabach liest“. Schon allein deswegen weil sie immer eine besondere Lektüre auswählt. Unter anderem solche die ihr persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist nicht einmal so verkehrt für einen Vorleser. Denn was einem selber gut gefällt, kann man auch gut weitergeben an die Zuhörer. Wolfermann ist eine waschechte Mittelfränkin. In Nürnberg ist sie geboren und in Wolkersdorf-Schwabach aufgewachsen. Sehr früh hat Wolfermann angefangen in der Jugendarbeit tätig zu sein, und hier auch ihren Mann kennen gelernt. Karin Wolfermann hat Sozialpädagogik studiert, und ist heute stark engagiert in verschiedenen sozialen Bereichen. So singt sie unter anderem im Schwabacher Kirchlichen Gospelchor, ist Mitglied im Beirat Evangelisches Stadtteilzentrum Emmaus und im Kirchenvorstand von St. Martin. Karin Wolfermann ist Dozentin an der VHS Schwabach und der VHS Wendelstein für Spanisch, und am Bildungszentrum Nürnberg für Deutsch. Für den letzten Dienstag vor den Sommerferien hat Wolfermann sich das Thema deutsche Dichter, Schriftsteller und Publizisten ausgesucht. Sie nennt es „Kästner, Tucholsky & Co“. Ein kleines Programm mit vielen lustigen, ironischen aber auch nachdenklichen Beiträgen. Vielleicht sogar kabarettistisch. Malwine Markel