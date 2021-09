Lesung mit Franz Müller, am 14.09.2021

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe Schwabach-liest am Dienstag den 14.09.2021 liest Franz Müller, Polizeibeamter im Ruhestand, lustiges und witziges von Klaus Schamberger und Alexander Salkind, von17:00-17:45 Uhr, im Café am Wehr Limbacherstr. 12g, Schwabach. Eintritt frei!

Quasi ein Neustart der Literaturreihe „Schwabach liest“! Wie immer beginnt die Literaturreihe im September gleichzeitig mit dem Schulstart. Es gilt die 3-G-Regelung! Bitte Nachweis mitbringen! Telefonische Anmeldung unbedingt nötig da sich die Sitzplätze verringern durch die Covid-19-Lage.

Unser Stammgastleser Franz Müller sitzt mindestens einmal im Jahr als Vorleser am Lesetisch bei der Literaturreihe „Schwabach liest“. Es würde ein Stück Frohsinn und Humor fehlen bei der Literaturreihe. Denn als Gute-Laune–Betreiber und begeisterter Vorleser versteht er immer die Zuhörer zu fesseln und zum Lachen zu bringen. Ob Mundart oder nicht, er findet immer etwas Originelles, Launiges, Witziges oder auch was Spezielles, was er dem Schwabacher Publikum vorliest.

Stadtführer und Polizeibeamter im Ruhestand Franz Müller hat sich für den „Quasi-Neustart“ von „Schwabach liest“ zwei Schriftsteller ausgesucht die einiges versprechen. Zum einen wird aus den Büchern von Klaus Schamberger vorgelesen, dem fränkischen bekannten Schriftsteller, Humoristen und Journalisten. Lachsalven sind da schon Programm. Natürlich darf die fränkische Mundart bei Schamberger nicht fehlen. Und zum anderen präsentiert er den vergessenen österreichischen Journalisten und Schriftsteller Alexander Salkind. Er wurde 1887 in Wien geboren und verstarb 1940 im KZ Dachau. Alexander Salkind studierte an der Universität Wien und promovierte 1910 zum Dr. jur., führte von 1909 bis 1912 eine Gerichtspraxis in Wien, arbeitete aber zugleich als Journalist bei verschiedenen namhaften Zeitungen wie zum Beispiel „Wiener Allgemeine Zeitung“ und „Wiener Mittags-Zeitung“.

In seinem Elternhaus Berggasse 11 in Wien befand sich das Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft. Studentinnen dieses Instituts stießen im Rahmen eines Projekts zur Aufarbeitung der Geschichte auf den früheren Bewohner des Hauses: Alexander Salkind. Sie starteten das Projekt: „Berggasse 11“ und möchten mit der Neuausgabe des Buches „Mandlbogen. Typen und Bilder aus Wien“, erschienen 2014 im Mandelbaum Verlag, nun einen 'Stein der Erinnerung' errichten. Mit 'Mandl' sind kleine ausgeschnittene Figuren aus Karton gemeint. Beliebt waren dabei die 'Wiener Typen' (Wäschermädl, Ottakringer.).Alexander Salkind schuf solche Typen in literarischer Form. Aus diesem Buch werden die beiden Geschichten „Ermittlungsrichter“ und „Staatsanwalt“ vorgelesen.

Malwine Markel