Lesung mit Dr.Rezarta Reimann, am 10.07.2018

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe Schwabach-liest am Dienstag 10.07.2018 liest Dr Rezarta Reimann, Biologin, Übersetzerin und, Dozentin bei Akademie Schwabach, aus den folgenden Büchern von Wladimir Kaminer: „Salve Papa“, "Coole Eltern leben länger" und "Ausgezeichnet Deutschland", im Café am Wehr 17:00-17:45 Uhr, Limbacherstr.12g, Schwabach. Eintritt frei!

Dr. Rezarta Reimann ist in Albanien geboren und aufgewachsen. Nach dem Studium der Biologie hat sie in Deutschland im Bereich der Pflanzenphysiologie promoviert. Reimann hat einige Bücher aus dem Albanischen ins Deutsche übersetzt, arbeitet zurzeit als Dozentin in der „Akademie Schwabach“ und ist seit 2017 Stadträtin bei der SPD Schwabach. Ehrenamtlich hat Dr. Rezarta Reimann eine Reihe von Projekten im Bereich der interkulturellen und interreligiösen Zusammenarbeit in Schwabach initiiert und durchgeführt.

Schon seit vier Jahren ist Dr. Rezarta Reimann regelmäßig als Vorlesegast bei der Literaturreihe „Schwabach liest“. Und jedes Mal begeistert sie mit ihrer Vorlesung aufs Neue das Schwabacher Publikum. Denn es sind immer aktuelle, besondere und interessante Themen die das Publikum ansprechen. Egal ob die Zuhörer mit ihr gemeinsam eine literarische Reise auf den Balkan oder in den mittleren Osten machen, es ist immer ein Genuss. Denn Rezarta Reimann versteht es die Leute mitzureißen und zu unterhalten.

Dieses Mal hat Reimann einige lustige Geschichten über das Leben des Autors Wladimir Kaminer mit seiner Familie in Deutschland ausgewählt. Die Themen beleuchten die Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen in Deutschland verglichen mit den Erfahrungen des Autors in seinem sozialistischen Heimatland. Und das Aufeinandertreffen der Kulturen, auch die Entwicklungen der letzten drei Jahren. Es sind Erlebnisse und Feststellungen die der Schriftsteller Wladimir Kaminer in seinen erfolgreichen Büchern literarische verarbeitet. Wladimir Kaminer ist 1967 in Moskau geboren und erhielt im Juni 1990 humanitäres Asyl in der DDR. Er ist ein russisch-deutscher Schriftsteller und Kolumnist der seine Texte in deutscher Sprache schreibt und nicht in seiner Muttersprache Russisch. Malwine Markel