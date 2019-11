Lesung mit Dr. Rezarta Reimann, am 05.11.2019

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe „Schwabach-liest“, am Dienstag den 05.11.2019 liest Dr. Rezarta Reimann aus den beiden Romanen „Macho Man“ und „Der Boss“ von Moritz Netenjakob, von 17:00-17:45 h, im Café am Wehr, Limbacherstr.12g, Schwabach. Eintritt frei!

Seit einigen Jahren bereichert Dr. Rezarta Reimann mit ihren unterschiedlichen Themen die Lesereihe „Schwabach liest“. Mal ist es eine Reise auf den Balkan oder in den mittleren Osten bei ihrer Lesung, ein anderes Mal hat sie aktuelle Themen dabei und verzaubert das Publikum damit. Es sind Themen die jeden betreffen, die im Alltag einer Familie vorkommen, die in der Politik vorkommen und gerade Gesprächsthemen sind bei jedem Bürger, und literarische Themen. An diesem Dienstag wird Rezarta Reimann aus zwei Romanen vorlesen vom Autor, Comedian und Kabarettist Moritz Netenjakob. Schöne und lustige interkulturelle Geschichten die aufzeigen wie es einem Mann ergeht, der eine total fremde Kultur durch die Heirat kennenlernt, die so gar nicht in seine Auffassung als freier westlicher Mann passt. Denn Moritz Netenjakob ist Anfang der 70-er Jahre in Köln geboren, und der Sohn des Publizisten und Übersetzers Egon Netenjakob und der Journalistin Doris Netenjakob.

Dr. Rezarta Reimann hat eine Reihe von Projekten im Bereich der interkulturellen und interreligiösen Zusammenarbeit in Schwabach initiiert und durchgeführt. In Albanien geboren und aufgewachsen, nach Deutschland wegen Studium gereist und hier geheiratet kennt sie durchaus die Schwierigkeiten unterschiedlicher Kulturen und Bräuche. Rezarta Reimann ist Dozentin Dozentin in der „Akademie Schwabach“ und ist seit 2017 Stadträtin bei der SPD Schwabach. Malwine Markel