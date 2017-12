Lesung mit dem Schwabacher Erich Bartsch, am 05.12.2017

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe „Schwabach liest“ am Dienstag den 05.12.2017, liest der Schwabacher Erich Bartsch aus der Anthologie „Türchen, Tod und Tannenbaum; 24 Weihnachtskrimi “; von 17:00-17:45 Uhr, im Café am Wehr, Limbacherstr.12g Schwabach. Eintritt frei!

Die Zeit der leckeren duftenden Plätzchen die man gemeinsam bei Kerzenschein verzehrt ist wieder angebrochen. Eine Zeit wo die Abende länger werden und Zeit für Geschichten erzählen da ist. Weihnachten steht vor der Tür! Und bei „Schwabach liest“ geht es auch in diese Richtung. Den Start dahin legt der gebürtige Nürnberger Erich Bartsch. Seit 2008 lebt er in Schwabach, fühlt sich als Schwabacher Neubürger und ist ein begeisterter Fan der Literaturreihe „Schwabach liest“. Gelernt hat er Werkzeugbauer, war einige Zeit als Aufzugbauer tätig und hat auch als 3D-Konstrukteur gearbeitet. Herr Bartsch vertritt als Sprecher die Hausgemeinschaft „LeNa Hand in Hand“, ist 1. Vorsitzender vom Landesverband Bayern „Stottern & Selbsthilfe e. V:“, Vertreter der Egerländer Gmoi Nürnberg und aktiv im Trachtenverband Mittelfranken.

Sein „Debut“ bei „Schwabach liest“ bestreitete Bartsch letztes Jahr mit einer Lesung aus der Anthologie „Glöckchen, Gift und Gänsebraten; 24 Weihnachtskrimi“. Krimis und Weihnachten? Geht das zusammen? Ein Wagnis das sich gelohnt hat und eine Kombination die regen Anklang fand. So hat Bartsch auch dieses Mal wieder einen Weihnachtskrimi ausgesucht, mit dem Titel „Dornröschentod“ von Regine Kölpin. Dieser Krimi stammt aus der Anthologie „Türchen, Tod und Tannenbaum; 24 Weihnachtskrimi“. Einstimmung auf Weihnachten. Malwine Markel