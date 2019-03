Autorenlesung mit Siegrun Kärcher, am 12.03.2019

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe Schwabach-liest am Dienstag den 12.03.2019 liest die in Nürnberg lebende Autorin Siegrun Kärcher aus ihren eigenen Werken, von 17:00-17:45 Uhr, im Café am Wehr, Limbacherstr. 12g, Schwabach. Eintritt frei!

Siegrun Kärcher wurde 1941 geboren und verbrachte ihre Kinder- und Jugendzeit in Sachsen-Anhalt. Nach ihrem Abitur wanderte Kärcher nach Westberlin aus, wo sie eine Schule für Kaufmännische Fachkräfte in Fremdenverkehrsbetriebe besuchte. Danach arbeitete sie zuerst in einem Reisebüro und später in einem Verlag als Übersetzerin. Mitte der sechziger Jahre zog Siegrun Kärcher nach Bayern um und belegte ein Studium an der EWF Nürnberg. Bis 2004 war sie an einer Grundschule in Nürnberg als Lehrerin und Konrektorin tätig. Das Schreiben begleitet Kärcher schon sehr lange. Ihr Steckenpferd sind die Gedichte und die Lyrik. Ihr Thema die Natur. Zahlreiche Beiträge hat sie in verschiedenen Anthologien veröffentlicht. Unter anderem beim Elbverlag, beim Wendepunktverlag und bei der Frankfurter Bibliothek-Brentano Gesellschaft. Im Lorbeer-Verlag ist sie seit 2011 sowas wie eine „Stammlyrikerin“, denn sie nimmt kontinuierlich teil bei der Anthologie „Lyrischer Lorbeer“ mit ihrer Lyrik. Die letzte Teilnahme war 2018. Die erste eigene Veröffentlichung erfolgte 2011 im Frankfurter Literaturverlag unter dem Pseudonym Siegrun Bock. Der Titel des Gedichtbandes lautet „Weht so heiß der Sommerwind“. Kärcher ist Mitglied im Autoren-Verband-Franken, und wird nicht nur von verschiedenen Lesereihen in Nürnberg für Lesungen gebucht, sondern auch von außerhalb. So las Kärcher in Cadolzburg, organisiert vom AVF in Zusammenarbeit mit der VHS-Cadolzburg. Für „Schwabach liest“ hat Kärcher unveröffentlichte und veröffentlichte Werke in ihrem Gepäck. Sie entführt die Zuhörer auf eine literarische Reise durch Italien, Spanien, Russland und in die nähere Umgebung. Malwine Markel