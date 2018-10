Autorenlesung mit Sibylle Leihmeister, am 09.10.2018

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe „Schwabach-liest“, am Dienstag den 09.10.2018, liest die Nürnberger Autorin Sibylle Leihmeister aus ihrem Buch „Zeitlang Mein Sommer auf der Alm“ von 17:00-17:45, Uhr im Café am Wehr, Limbacherstr.12g, Schwabach. Eintritt frei!

Es steht wieder eine Autorenlesung bei „Schwabach liest“ an. Diesmal ist es etwas Besonderes. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung und findet sogar den Weg auf´s Papier. Die Autorin Leihmeister verbringt eine Saison als Sennerin auf einer Alm in Tirol. Lernt das Leben hier kennen mit all seinen ungeahnten Tücken und Schwierigkeiten. Aber auch die Schönheit der Natur und Abgeschiedenheit fernab einer Großstadt. Dieses Abenteuer verarbeitet Leihmeister in einem Buch mit dem Titel „Zeitlang“ Der Untertitel „Mein Sommer auf der Alm“ lässt schon ahnen dass es eine ganz besondere Erfahrung ist.

Denn Sybille Leihmeister arbeitet als PTA in einer Nürnberger Apotheke. Aber geboren ist sie in Usingen im Taunus, als jüngstes Kind von fünf Geschwistern. Ihre Kindheit wurde geprägt durch etlicher Umzüge und Schulwechsel. Seit über dreißig Jahren arbeitet und lebt Leihmeister mit ihrer Familie in Nürnberg. „Zeitlang“ ist ihr erstes Buch das sie geschrieben hat und erschien 2017 im Athesia Tappeiner Verlag. Ein Buch das dem Leser eine gute, unterhaltsame und auch spannende Einsicht in das besondere Leben einer Sennerin bietet.

Malwine Markel