Autorenlesung mit Monika Martin, am 09.04.2019

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe Schwabach-liest am Dienstag den 09.04.2019 liest die Krimiautorin Monika Martin aus ihrem Krimi „Bilderrätsel“ von 17:00-17:45 Uhr, im Café am Wehr, Limbacherstr. 12g, Schwabach. Eintritt frei!

Zum achten Mal wurde letztes Jahr im November der Elisabeth-Engelhardt-Literaturpreis verliehen. Zum vierten Mal an eine Frau und zum zweiten Mal an eine Autorin aus Schwanstetten. Denn neben der Autorin Ingeborg Höverkamp kann sich nun auch die Krimiautorin Monika Martin über diese literarische Auszeichnung freuen, gestiftet vom Landkreis Roth. Seit 1996 arbeitet Martin für das Institut für Regionalgeschichte „Geschichte für Alle e.V.“, historische Stadtführungen durch. Die Autorin kombiniert ihre Lesungen gerne mit Führungen, Livemusik oder Kulinarik. Eine Art ihre Bücher zu präsentieren die ihr einen kleinen Erfolg bescheren. Seit dem Monika Martin bei Schwabach liest zum ersten Mal gelesen hat, ist sie ein gern gesehener und gehörter Vorlesegast. Nun hat sie bis jetzt immer ihre neuesten Krimis im Rahmen einer Lesung vorgestellt. Dieses Mal wird Martin einen Roman namens „Bilderrätsel“ vorstellen, den sie allerdings zum ersten Mal bei „Schwabach liest“ präsentiert. Dieser Roman ist eine Auftragsarbeit, die in Zusammenarbeit mit dem Hotelteam des „Gartenhotel Moser“ am Montiggler See in Südtirol, entstanden ist. Der Untertitel lautete: „Ein Gartenhotel Moser Krimi“. Damals gab es 4000 Exemplare die ausschließlich an die Gäste des Hotels ausgegeben wurden. Dieser Krimi wurde exklusiv für das Gartenhotel Moser geschrieben. Nun hat Monika Martin diesen Roman überarbeitet und 2018 im BoD veröffentlicht. Er trägt den Titel „„Bilderrätsel - Commissario Pagani ermittelt am Montiggler See“. Es ist ein spannender Roman mit einem unerwarteten Abenteuer für eine deutsche Reisegruppe, die sich auf einen erholsamen Urlaub freut und einen aufregenden erlebt.