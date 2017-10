Autorenlesung mit Jürgen Naumann, am 10.10.2017

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe „Schwabach-liest“ am Dienstag den 10.10.2017 liest der Autor Jürgen Naumann aus seinen Werken, von 17:00-17:45 Uhr, im Café am Wehr, Limbacherstr. 12g, Schwabach. Eintritt frei!

Jürgen Naumann wurde in Erfurt geboren. Als sechsjähriger Junge kam er mit seinen Eltern nach Nürnberg, wo er zur Schule gegangen ist, und das Abitur gemacht hat. Danach wurde Erlangen seine neue Heimat. In Nürnberg am Sigmund-Schuckert-Gymnasium war Naumann bis 1990 als Lehrer für Deutsch und Englisch tätig. Danach wurde München der neue Wohnsitz von Naumann. Aber die Verbindungen nach Mittelfranken hält er aufrecht. Schon als Schüler hat Naumann gerne und viel geschrieben und vielfach veröffentlicht. Zu seinem Repertoire gehören Kurzgeschichten, Gedichte, Hörspiele und pädagogische Texte. Naumann veröffentlichte in Zeitungen, Zeitschriften und im Bayerischen Rundfunk. Seine letzte Veröffentlichung war 2016 mit dem Gedichte–Band „66 Ein Reim Reime“ im Allitera Verlag. Mit einer Lesung aus diesem Buch will Jürgen Naumann sich dem Schwabacher Publikum im Rahmen der Literaturreihe „Schwabach liest“ vorstellen. Und einiges aus seinem Kurzgeschichten-Repertoire wird er auch zum Bersten geben. Malwine Markel