Autosuggestion = der eigene Einfluss im Gegensatz zum fremden Einfluss

Es fällt kaum jemand auf, dass wir alle von frühester Kindheit an ständig FREMDEN EINFLÜSSEN ausgesetzt sind.Fast alles, was wir dann später für EIGENEN EINFLUSS halten, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ÜBERNOMMENER FREMDER EINFLUSS.............Wenn man eine Münze auf den Arm legt und sich vorstellt, dass sie glühend heiß wird, bekommt man sehr schnell eine Brandblase an der Stelle. – Hinter einem Mann fiel die Tür einer Kühlanlage ins Schloss. Niemand war da, keiner hörte ihn rufen. Die Kühlanlage war zwar ausgeschaltet, aber das wusste er nicht. Am nächsten Tag fand man ihn mit allen Anzeichen einer Erfrierung tot. – Bombenangriff im Krieg, das Nachbarhaus brennt schon. Im 1.Stock hat man jemand im Rollstuhl vergessen. Plötzlich merkt dieser Mensch, dass er im Parterre steht. In seiner großen Not war er aus dem Rollstuhl aufgestanden und losgelaufen.Warum wissen wir von unseren für´s Überleben wichtigsten Kräften gar so wenig?Franz Josef Neffe erforscht, lehrt, publiziert und praktiziert die Autosuggestion seit 40 Jahren. Lernen Sie kennen, wie vor 100 Jahren die ganze Welt Hilfe durch Autosuggestion für die größten Gesundheitsprobleme bei dem französischen Apotheker Coué fand und wie man sich bis heute selbst damit zu helfen vermag.Ergänzende Informationen: Videos von Franz Josef Neffe auf YoutubeFür diesen Kurs gibt es keine Ermäßigung!Eine Ergänzung und Vertiefung bietet Kurs P-040 des Dozenten.