wegen CORONA: Das Salon-Ensemble Ingolstadt sagt das für den 21.11.2020 geplante Konzert „Schlager & Popsongs der 50er – 80er-Jahre“ ab!

Unter dem Titel ALL YOU NEED IS LOVE hatte das Salon-Ensemble Ingolstadt ein Konzert mit Schlager & Popsongs der 50er - 80er-Jahre geplant - und zwar im Herzog-Filmtheater, Herzoganger 4 in 86529 Schrobenhausen am Sonntag 21.11.2020 um 20.00 Uhr. Wegen der CORONA-VIRUS-Situation sagen wir das Konzert ab

- was uns sehr leid tut.siehe auch www.volksmusik-zum-fruehjahr.de Wir hoffen, dass wir das Konzert im November 2021 spielen können.Es grüßt dasmit Karin Law Robinson-Riedl und Rudolf Eduard Laué (Gesang)und Gerhard Riedl (Moderation und Zauberei)