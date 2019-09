Kunsthandwerkermarkt im Pfarrzentrum Schrobenhausen: Kunst & Handwerk

Schrobenhausen : Pfarrzentrum |

Mit einer bunten Palette und Farben aus kunsthandwerklichen Arbeiten präsentieren die Organisatoren wieder eine besondere Ausstellung. Viele unterschiedliche Materialien und Techniken und Ideen, die man erst umsetzen muss, um sie zu verwirklichen zu können. Traditionelle sowie moderne Arbeiten bestimmen das Flair, das diese Ausstellung seit über 20 Jahren ausstrahlt. Feinste Laubsägearbeiten, 18 Karat vergoldete Metallklöppelspitzen und Borten, Wachs & Brauchtum, modernes Gestalten von romantischen Blütenwindlichtern, gedrechselte Unikate, Tiffanytechnik in den verschiedensten Farbtönen, nostalgische Papierarbeiten, Patchworktechnik mit frechen und farbigen Mustern, eine Malerin, die mit einfühlsamen und warmen Tönen ihr Leben weiter gibt, werden zu bestaunen sein.

Auch traditionelle Werkstücke, die mit alten Materialien und Rahmen ihre Liebhaber immer wieder finden, werden ausgestellt. Da die Zeit zu schnell vergeht - bald ist Weihnachten - da ist für eine Krippe genau der richtige Zeitpunkt. Was wäre Weihnachten oder Geburtstagsfeier ohne Gitarrenklänge? Eine Gitarre kann, wenn man sie beherrscht, Ruhe und Frohsinn in einem erklingen lassen. Unterstützung findet dieses Mal die Kolpingfamilie von SOB, die ihre eigenen sozialen Projekte vorstellt.



Ort: Pfarrzentrum in Schrobenhausen im Tal 9

Eintritt 2.- Euro Kinder frei