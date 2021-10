"Kunst & Handwerk" im Pfarrzentrum Schrobenhausen

Schrobenhausen : Pfarrzentrum |

Nach Corona Pause ist "Kunst & Handwerk wieder da. Mit einigen neuen Ausstellern aus verschieden Regionen von Bayern, die ihre kunsthandwerklichen Arbeiten präsentieren werden, jeder von ihnen hat sein Bestes gegeben und jeder arbeitet mit anderen Materialien und Techniken, dadurch entsteht ein buntes Kaleidoskop an Farben.

Franz Kuffer, ist vertreten mit seinen präzisen Drechslerarbeiten, Schalen und Mühlen. Er

verwendet nur edle Hölzer und fühlt das Holz

Gabi Karl ist bekannt durch kostbare Klosterarbeiten, 18 Karat verg. Klöppelspitzen und Borten, die vor allem für Trachten wichtig sind.

Ingrid Edlmann verarbeitet Perlen und Steine in warmen Tönen zu elegantem Modeschmuck,

der sich an den Hals schmiegt.

Karin Mayr-Seitz ist dabei mit Quilts, Decken, Taschen und Kissen, die fröhlich, bunt und frech wirken - junge Menschen und ältere Semester sind bei ihr gerne am Stand.

Ferdinand Dietenhauser ist ein Meister in Herstellung von Messern und besonderen Griffen,

die er mit Liebe anfertigt.

Dieter Duman ist ein Könner in Laubsägearbeiten, so filigrane Objekte findet man selten. Er hat sein Laubsäge fest im Griff, sie gehorcht ihm einfach.

Ute Natzer ist dabei mit Wachsarbeiten, sakralen Eingricht'ln, Reisealtärchen, Miniatur-Aussteuerschränke und moderne kunsthandwerkliche Arbeiten, exklusive Karten sowie Windlichter.

Marion Meyer-Nikele ist dabei mit extravaganten Taschen in ansprechenden Farben und Formen die - man glaubt es kaum - handgefertigt sind!

Susanne Depping ist Buchbinderin, wobei ihr auch die Restaurierung antiquarischer Bücher sehr wichtig ist.

Petra Hauser: Ihre in Miniatur gefilzten Haustiere sind einfach bezaubernd, sie filzt auch nach

Vorlagen oder Fotos Ihren Liebling, so wie ein Spiegelbild, ganz identisch.

Christian Schreier stellt seine Kreationen in Gold und Silber vor, mit viel Können und

Fertigkeit trifft er den Geschmack der Frauen.

Im Rahmen dieśer Ausstellung ist der Seniorenbeirat von Schrobenhausen vertreten und stellt seine Aktivitäten für Senioren vor, sowie das Reperatur Cafe, wo defekte Haushaltsgeräte oder Nähmaschinen, Fahrräder etc. wieder zum Laufen gebracht werden können



Sa. den 30. Okt. von 13:00 - 17:00 Uhr So. den 31. Okt. vo 10::00-17:00 Uhr

Einlass nur mit Maske, GGG und Abstand an der Kasse vorweisen

Kinder ab 12 Jahren mit Schülerausweis



Eintritt: 2.50.- Euro