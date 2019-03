"Kunst & Handwerk" im Pfarrzentrum Schrobenhausen

Schrobenhausen : Pfarrzentrum |

Am 30. u. 31. März findet in Schrobenhausen die schon seit Jahren bekannte Ausstellung "Kunst & Handwerk" mit ca. 20 Ausstellern, die mit verschiedenen Materialien, Techniken und Farben ausgefallene Objekte anbieten und vorstellen, statt.



Gerade Liebhaber schöner Dinge finden immer etwas, das ihnen gefällt. Im Rahmen unserer Veranstaltung bieten wir schon immer sozialen Einrichtungen die Möglichkeit, ihre Arbeit vorzustellen, ganz neu dabei ist das Juze (Jugendzentrum) von Schrobenhausen. Die Jugendlichen sind bereits fest am Werkeln und Basteln.



Termin:



Sa. den 30. März von 12:00 Uhr - 17:00 Uhr und So. den 31. März von 10:00 Uhr - 17:00 Uhr

Eintritt 2 Euro. Kinder frei.

Pfarrzentrum im Tal 9

86529 Schrobenhausen



Info: Ute Natzer

Tel. 08252 - 1811