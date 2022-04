Ich-kann-Schule statt Du-musst-Schule - Begeisterung und SOG-Wirkung statt Druck und Zwang

In der Schule wird einem alles BEIGEBRACHT.Wenn man es schon weiß, und es sich nicht immer wieder beibringen lässt, wird man oft als AUFFÄLLIG behandelt.Die Auffälligen müssen dann wohin, wo sie besser gefördert werden können - besonders wenn sie das nicht wollen.So wird manches Genie verkannt.Manche Eltern und Kinder wären glücklich, wenn sie so sein könnten, wie die Schule sie machen will, aber es klappt nicht.Vielen geht es wie dem Apostel Paulus, der schreibt: "Das Gute, das ich will, tue ich nicht, aber das Schlechte, das ich nicht will, das tue ich."Die neue Ich-kann-Schule zeigt mit praktischen Beispielen mögliche Wege aus der Not - am Fr. 6. Mai 15 - 18 Uhr an der VHS Schrobenhausen.Zur Vertiefung empfiehlt sich das Seminar Autosuggestion = der eigene Einfluss 18.30 - 22 Uhr