Spielzeug- und Bücherflohmarkt Hl. Geist Mühlried- VERKAUFSNUMMERN

Schrobenhausen : Pfarrsaal Hl. Geist Mühlried |

Am Samstag 20. Oktober 2018 von 10.00-12.00 Uhr findet der diesjährige Bücher- und Spielzeugflohmarkt der Pfarrgemeinde Hl. Geist Mühlried im Pfarrsaal statt.

Angeboten werden vollständige, saubere und guterhaltene Spielwaren und Bücher: Puppen, Puppenwägen, Playmobil, Lego, Puzzles und Brettspiele, Babyspielzeug, Kinderwägen, Kaufläden, Werkbänke, Kinderski, Kinder-sportartikel, Fahrräder, Roller, Bobbycars, Kindersitze, Laufräder, Kinder- und Jugendbücher, Erwachsenenromane, Sachbücher, Lernhilfen, Computer-, Nintendo, WII-Spiele, DvDs (alle mit Jugendfreigabe von FSK 0-12, KEINE VHS KASSETTEN), Hörspiele, Rucksäcke und vieles mehr, jedoch KEINE Stofftiere!

Abgabe der Ware ist am Freitag 19.10.2018 von 15-16.00 Uhr im Gang des Pfarrsaals. (Bitte keine selbstklebenden Etiketten verwenden. DANKE!)

Warenrückgabe, der nicht verkauften Artikel, ist am Samstag 20.10.18 von 16.00-17.00 Uhr, ebenfalls im Pfarrsaal. Für Ware, die nicht rechtzeitig abgeholt worden ist, müssen wir leider einen Aufbewahrungszuschlag von 5€ (für Räder und andere sperrige Gegenstände bis zu 10€) berechnen. Wir haften nicht für ihre Ware und nur richtig ausgezeichnete Ware wird zum Verkauf ausgelegt: festes Kartonschild mit Schnur befestigt, Verkaufsnummer in ROT, Preis in anderer Farbe. Gar nicht abgeholte Ware wird nach 1 Woche karitativen Zwecken zugeführt. Wir bitten um Verständnis.

15% der Einnahmen kommen sozialen Einrichtungen innerhalb der Gemeinde Mühlried zugute.

Ihre persönliche Verkaufsnummer und weitere Informationen erhalten Sie telefonisch bei:

Fr. Müller Tel. 08252/82653 (bis Nr.75)

oder bei Fr. Berndt-Pabst Tel. 08252/810800 (ab Nr. 76)

Neue Helfer sind gerne willkommen!