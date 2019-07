9. „Schlossmarkt Mediterrano“ auf Wasserschloss Sandizell bei Schrobenhausen mit über 80 Ausstellern

Schrobenhausen : Wasserschloss Sandizell |

Endlich ist es wieder so weit: Der neunte südländische Erlebnismarkt auf Schloss Sandizell mit vielen Fahrten auf einer original venzianischer Gondel lässt die Urlaubserinnerungen in aller Form für Groß und Klein nochmals aufleben. Doch vom 15. bis zum 18.August dreht sich beim Erlebnismarkt mit über 80 Ausstellern nicht nur der Gondoliere rund um das barocke Wasserschloss:

Exotisches und Heimisches in Harmonie… Feines aus Olivenholz, italienische Keramik im Steinsaal, Modedesign & liebenswerte Kleinigkeiten aus Urgroßmutters Wäscheschrank wie alte Spitzenunterwäsche & Lavendelkissen präsentieren rund um das Thema „La Dolce Vita“. Kleine Ruheinseln im Grünen verwöhnen mit Cappuccino, Mandelgebäck und original italienischem Antipasti.

Ein weiterer Höhepunkt am Donnerstag für alle Fans der italienischen Zweitakter bietet der Besuch klassischer Motorräder zum Maria Himmelfahrtstag. Die Modelle aus dem Baujahr 1961-1975 präsentieren sich in Form der Ersten und Zweiten Serie, der VBB, SS 90 und V 50.



„RED WINE ENTERTAINMENT“, deren Livemusik, Tanz & Akrobatik mit jugendlicher Frische und Spielfreude punktet, macht neugierig auf alle Showacts, die Sie bis in die Dunkelheit mit Feuerzauber und einer Meeresbrise a la Tom Waits genießen können.



Die lange Samstagnacht bis 23.00 Uhr mit bunt beleuchtetem Schloss, Makendefileé aller Gewandeten den Tanz, Pizza, Pasta und Theaterkabarett mit Feuertanz hat sich nun zum Geheimtip entwickelt. So kommt auf der Gondel bei Fackelschein auch der letzte Romantiker auf seine Kosten. Text: IM TEAM Event u. Media GmbH, Bilder: Franz Spieß