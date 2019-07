40 Jahre Schromlachia: Schrobenhausener Faschingsgesellschaft feiert Jubiläum mit „Nacht der Beats“

Schrobenhausen : Volksfestplatz |

Aufgrund unseres 40-jährigen Jubiläums veranstaltet die Schromlachia eine Open Air Party. Am 9. und 10. August 2019 findet auf dem Volksfestplatz Schrobenhausen die „Nacht der Beats“ statt.

„Wir wollen euch mit der Nacht der Beats unvergessliche Partynächte bescheren. Mit Drinks, Food-Trucks, guter Musik und Beach Flair machen wir euren Sommer noch unvergesslicher“, so Schromlachia-Präsidentin Johanna Ruf.

Am Freitag sorgen zwei „Local Hero“-Live Bands (Exo Planet und Jeff Vader) und DJ GIBBS mit einem Mixed Up für Partystimmung. Einlass ist ab 19:00 Uhr. Am Samstag ist eine Gruppe von DJs von der Sollklangstelle zu Gast, (bereits bei der Schromlachia bestens bekannt von der Best of 90er Party im Fasching), die euch mit 90er vs. 2000er Hits unterhalten. Einlass ist ab 21:00 Uhr.

Eintritt für 1 Tag: 8,00 €

Eintritt beide Tage: 12,00 €

Einlass ist ab 16 Jahren mit Aufsichtsformular.

Der Karten VVK läuft bereits wie gewohnt im SaWo, Lenbachplatz 11 in Schrobenhausen. Weitere Infos auch im Internet unter www.schromlachia.de oder auf unserer Facebook Seite.

Text und Bilder: Schromlachia e.V.