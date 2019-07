13. Schluchtenflitzer-Treffen am SSV Heim in der Högenau

Willkommen sind alle Besitzer und Interessierten von Youngtimern aus der wilden Mofa-, Moped- und Kleinkraftradzeit. Ab 14 Uhr heißt es dann Gasgeben zur gemeinsamen Ausfahrt. Diese teilt sich in drei Gruppen auf und erstreckt sich auf ca. 20, 35 und 50 Kilometer. Ein Leistungsprüfstand , der exakt Aufschluss über die PS-Stärke der Mopeds gibt, wird auch diesmal nicht fehlen. Außerdem werden einige Gebraucht- und Neuteile bei einem kleinen Teilemarkt angeboten werden. Zu gewinnen gibt es heuer einen fahrbereiten 80er Yamaha Chopper sowie ein Hercules Mofa.Live on Stage werden die Jungs von der Donkeyhonk Company ab 20 Uhr so richtig Gas geben. Und wem das alles zu viel ist, der kann sich am großen Lagerfeuer mit Gleichgesinnten in Benzingespräche vertiefen. Übernachten im Zelt ist ausdrücklich erlaubt. Das Ganze natürlich bei freiem Eintritt!Text und Bilder: Peter Eisenberger (Schluchtenflitzer Schrobenhausen)