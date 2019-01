Heute gibt es Reste-Essen nach einem Koch-Rezept meiner Mutter.

An Stelle der Äpfel, gibt man das abgetropfte Sauerkraut feinflächig auf eine dünne, ausgetriebene Teigplatte (Foto 1). Wer hier die Technik des Teig-Ausziehens über dem Handrücken beherrscht, ist fein raus. Anschließend wird das Ganze der Länge nach aufgerollt und in 10 cm lange Teilstücke geschnitten.Jetzt braucht man eine große Pfanne in der nichts anklebt. Zum Ausbacken der einzelnen Teilchen nimmt man entweder reichlich Butterschmalz oder Rapsöl. Das Ausbacken von beiden Seiten, braucht etwas Fingerspitzengefühl und Geduld. Das Fett darf nicht zu heiß sein, damit die Krautkrapferl langsam bräunen und innere Teigschichten nicht roh bleiben. Erst danach 3-5 Eßlöffel heißes Wasser oder Reste vom abgetropften Krautsaft dazugeben. (Das Wasser verkocht schnell wieder; Pfannendeckel nicht ganzflächig drauflegen). Alles langsam weiter braten, die Teile mehrmals wenden, bis sich der Teig rundherum härtet und beim Aufschneiden knackt wie eine frische Brotkruste.Fotos u. Text: Heidi K.