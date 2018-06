Freitagsessen für Schlemmer: Schwammerlgemüse, Beilage nach Belieben.

Neues aus meiner Küche, wenn es schnell gehen soll: Rezept für eine leckere Schwammerl-Pfanne.

Gekauft werden muss dazu nur 1 Paket braune Champignons. Alle anderen Zutaten habe ich im Haus.Kleine Anleitung wie's gemacht wird:2 Schalotten klein schneiden, würfeln, in der reichlich gebutterten Pfanne, bei halber Hitze, leicht anschwitzen. Danach die geviertelten oder in Spalten geschnittenen Schwammerl dazu geben. Da ich keinen Garten habe, gebe ich jetzt noch getrocknetes Suppengemüse aus dem Glas dazu, ca. 2 Esslöffel, (nach Belieben). Anschließend wird gewürzt: 2 TL gekörnte Brühe, weißer Pfeffer, kräftiger Schuss Zitronensaft aus dem Fläschchen. Alles leicht vermischen. Jetzt braucht es noch reichlich Flüssigkeit zum Aufgießen der Soße. Dazu nehme ich 1 Becher süße Sahne und zwei leere Sahne-Becher Wasser. Die Pilze sollten etwas in der Soße schwimmen und kurz aufgekocht werden. (Aber bitte wirklich nur ganz kurz, Pilze kann man schnell verkochen). Ich mag es sehr gerne, wenn die Pilze noch (fast) ihre eigentliche Form und Größe behalten. Zum Schluss wird die Soße mit weißem Soßenpulver leicht angedickt.Und jetzt aufgepasst! Es fehlt nur noch ein guter Schuss...... ???Das aber bleibt mein Geheimnis. Ich denke, dass das leicht zu erraten ist. Somit habt ihr heute ein Rezept samt Rätsel.Idealerweise sollte es dazu als Beilage Semmelknödel geben. In Bayern findet man dieses vegetarische Gericht schon lange auf jeder guten Speisekarte. Allerdings immer nur dann, wenn es der Jahreszeit entsprechend, Pilze im Wald gibt und der Wirt einen zuverlässigen Lieferanten, sprich Schwammerlsucher hat, der ihm seine Pilze verkauft.Text u. Foto: Heidi Kjaer