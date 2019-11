Lockruf Berg! Auf gehts! Wir fahren nach Südtirol!

Wieder einmal hat mich der Ruf der Berge nach Südtirol gelockt.

Schon seit Jahren erlaube ich mir den Spaß, per "Street view" unbekannte Straßen und Berg-Regionen in Südtirol (visuell) abzufahren und somit aus der Not eine Tugend zu machen. Wer kann schon jeden Tag verreisen? Ich kann es leider nicht. Und das Kraxeln und Steigen fällt leider auch immer schwerer.



Doch die alte Liebe zu Südtirol und den Bergen ist geblieben. Gerne spreche ich in diesem Zusammenhang von einer magischen Kraft, von der Mystik so mancher Berggestalt, die mich fasziniert und begeistert. Es gibt Berge, die mir zeigen, wie man sich gegenseitig halten und stützen kann. Mein Sehnsuchtsberg, der PEITLERKOFEL, zu dem wir in den letzten warmen Oktobertagen noch unterwegs waren, ist so ein Berg. Er hat eine geheime Botschaft. Für DICH und für MICH.

Bei sonnigem Herbstwetter fuhren wir los, via Brenner, Wipptal, Sterzing, Brixen. Dann bald darauf die große "Biege", hinauf ins kleine, am Hang klebende Bergdorfund gleich darüber, noch eine Etage höher, der kleine Ort. Hier Standort unseres Hotels.Nach relativ kurzer Anfahrt aus meinem Heimat-Landkreis Weilheim-Schongau, waren wir störungsfrei und im eigenen Auto auf der alten Brennerstraße gen Süden gefahren. Das Bergfieber war greifbar.Schon allein die Auffahrt abwar spannend. Mit jeder Kurve wurde das schmale Bergsträsschen (ST.29) enger, meiner Vorstellung vonähnlicher. Schon allein die Fahrt dort hinauf übertraf meine Erwartung. Herrliche Bergwiesen wechselten sich ab mit locker in die Landschaft eingefügtem Baumbestand, der dort weitverbreiteten Zirben, auch Arfen genannt.Das Rufen der mächtigen Dolomiten-Riesen dort oben an der Waldgrenze war nicht mehr zu überhören. Wir fuhren Richtung Himmel, Richtung Licht und Sonne.Je höher wir kamen, wichen die bergseitigen Hänge derzurück, und aus dem Gemisch von Landschaft und Himmel blitzten hellgraue Felswände hervor, deren Konturen ich selbst im Schlaf noch hätte nachzeichnen können.Dort, es brauchte nur einen Blick durch die Frontscheibe des Autos, dort glänzte zwischen den Lücken des Bergwaldes, meinim Sonnenlicht. Doch schon die nächste Kurve im lichter werdenden Wald verschluckte ihn wieder. Aber nun waren wir auf dem Weg zum Berg und der Berg war auf dem Weg zu uns. Es war schon ein kleines Wunder, dass ER wirklich immer noch da war, am selben Platz wie eh und je, und wie in unzähligen Bergführer - und Dolomiten-Bildbänden abgebildet und beschrieben.ER - der Berg, war heraufgestiegen, war aufgestiegen aus einem Urmeer aus Vergangenheit und Geschichte. ER zeigte sich plötzlich in seiner vollkommenen, perfekten Gestalt, schälte sich heraus aus feinen, dünnen Wolken, die uns - noch im Auto - die Sicht frei gaben auf einauf ein´Wir waren angekommen in einer prachtvollen und einzigartigen Dolomiten Landschaft.Wie also könnte ich es noch besser und noch schöner beschreiben? Es war einfach so: Noch am selben Tag an dem wir von zu Hause losfuhren, stand ich meinem Sehnsuchtsberg, dem zweigeteiltenin seiner ganzen, stattlichen Größegegenüber. Gleich daneben, als wäre es derVielbesuchte Dolomitenberge mit großer Geschichte und Namen bekannter Bergpioniere wie z.B. Reinhold Messner, der imgeboren und aufgewachsen ist.Neben mir - und das will ich ebenso nicht unerwähnt lassen - stand der Mensch, der für mich diesen Herzenswunsch hat wahr werden lassen: Ich nenne ihn einfach mal meinenDiesen Typus Mensch soll es ja da und dort noch immer geben! Sie sind zwar rar geworden, dieaber - es gibt sie tatsächlich immer noch !!!Ich wollte mein Herz nur zu gerne zurücklassen, sozusagen alsdafür, dass ich wiederkommen kann... schon recht bald. Vielleicht im nächsten Frühjahr, wenn auf den Bergwiesen die weiß-rosa-lilafarbene Krokusse blühen. Blütenkelch an Blütenkelch....Vielleicht ? - So Gott will?! - Ich werde es abwarten müssen.Das etwas abseits gelegene2006 m), ist der höchste Punkt der Verbindungsstraße vomsind geläufige Begriffe, die in jeder Südtirol-Werbung immer mal wieder auftauchen.Text u.Foto: Heidi Kjaer