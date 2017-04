Was macht das vergangene Osterfest mit mir selbst? Fühle ich mich angesprochen?

Die Osterbotschaft ist eine so frohe Botschaft, die mich nach mancherlei Trübsal hinaustreibt in die Sonne, in die Natur, in den Frühling. Vor meinen eigenen Augen vollzieht sich ein großes Aufbrechen, Neuwerden, ja, geradezu eine Neugeburt. Nichts anderes geschieht mit mir: Aus Schwachheit wird Stärke, aus Angst wird Zuversicht, aus Dunkelheit wird Licht.Eigene Worte reichen manchmal nicht, um mit kleinem Wortschatz Wichtiges zu sagen. Hier die wunderbaren Verse der von mir verehrten Dichterin"In Wipfeln jubelt sonnenfroh,die Brust nun frei und freier,der Vogelchor ein Jubilozur Auferstehungsfeier.Das Buch der heil'gen Gottesschrift,du Schöpfung willst mir sagen:Ich bin dir, wo dein Aug mich trifft,zur Freude aufgeschlagen!"Verse aus dem Büchlein "Des Lebens Kraft", Telos Verlag)Text und Fotos zum Artikel: Heidi Kjaer