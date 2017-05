Sonntagsgedanken: "Rauf oder Runter? Wo soll es hingehen, lieber Mensch?"

"Kann ich wählen zwischen zwei Möglichkeiten?Oder bin ich durch Zwangsläufigkeit festgelegt?Kann ich wirklich entscheidenzwischen einerseits und andererseits?" ("..." unbekannter Verfasser).Zumindest kann ich die Richtung selbst bestimmen und Tag für Tag neu entscheiden, wo mich mein Weg hinführen soll. Ein einziger Blick auf einen Baum im Frühling, in die grüne Landschaft, in die Berge, erzählt mir von den Geheimnissen dieser Erde, vom ewigen Kreislauf der Natur. Und ich bin ein Teil davon. Ein Kreislauf der mich mitgenommen hat, in die Geheimnisse von Leben und Sterben, von Hoffen und Bangen, von Liebe und Leid. Ein Weg vom Dunkel ins Licht. Am Ende möchte ich dort ankommen, von wo es mir seit Anbeginn der Urzeit her, vorherbestimmt war.Text u. Foto: Heidi Kjaer