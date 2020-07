Hurra! Wir leben noch! Corona ist längst nicht besiegt.

Meine myh.- Sommerpause ist in diesem Jahr den Umständen meiner selbst verodneten Corona-Quarantäne zum Opfer gefallen. Ausflüge, Radtouren, Urlaub in Südtirol samt Hobby-Fotografie, nichts war mehr möglich. Vielen anderen Menschen im myh. Land ist vermutlich Schlimmeres widerfahren. Wie gut, dass zumindest eure Gruß-Botschaften/Kommentare, gut angekommen sind. Gibt es menschliche Lücken, von denen ich nichts weiß? Fehlt jemand in der myh.Community? Ich hoffe wirklich, dass alle von euch unter meinen Kontakt-Mitgiedern, und auch alle anderen myh-User, mit ernst zu nehmenden Vorerkrankungen gesund geblieben sind. Ich hoffe auch, dass alle Zwischenrufer und Corona-Leugner, hier, an dieser Stelle, kein Podium bekommen haben und auch niemals bekommen werden.

P.S. Endlose Diskussionen mit Menschen, die glaubhaft vermitteln wollen, Corona sei ein staatlich gelenkter und gewollter Prozess, also eine Lüge, lehne ich strikt ab. Eine Lüge der wir anheim fallen könnten, wenn wir nicht selbst zu denken gelernt haben. Lügen, die uns zu willenlosen Menschen umfunktionieren, ausgeliefert an eine Staatsmacht, fern jeder Wahrhaftigkeit und demokratischer Grundstruktur.