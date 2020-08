Ausflug ins Lechtal, nach Hinterhornbach.

Mit einem lieben Bergfreund war ich dieser Tage wieder einmal im Lechtal in Tirol. Genauer gesagt in "Hinterhornbach", dem Geburtsort meiner Großmutter.



Das innere Bild meiner Großmutter Antonie habe ich mir bis heute lebhaft erhalten können. Sie war mir schon sehr früh Vorbild für Begriffe wie Fleiß, Zähigkeit, Sparsamkeit und Herzensgüte.





Rundum eine Alleskönnerin, hielt sie sich Ziegen, Karnickel und Hühner, schlachtete selbst mit dem Beil in der Hand...pflanzte im großen Acker Reihe für Reihe Kartoffeln, Kraut und Rüben. Sie tat die Arbeit der Männer, musste schon als Kind lernen, dass sich keine Arbeit von allein erledigt. Das half ihr später durchs eigene Leben. Genug hungrige Mäuler war zu stopfen! Mann und Söhne waren im Krieg geblieben. Die Kittelschürze wurde nur Sonntags, gegen eine saubere, frischgewaschene Schürze gewechselt. Nie sah ich sie in einer anderen Kleidung.



Wie sie seinerzeit - vermutlich nach dem zweiten Weltkrieg - den Weg "ins Bayrische" gefunden hat, ist mir leider nicht bekannt. Von den Alten, die ich noch fragen könnte, lebt heute keiner mehr. Jetzt holen sie mich ein, alle diese Fragen.



Die Seitentalgemeinden im Naturpark Lechtal sind einzigartig, wozu auch "Hinterhornbach" gezählt werden kann. Schmale, aber gut ausgebaute Straßen führen hinein in die einzelnen Dörfer. Alle Wege sind Sackgassen - so wie man hineingefahren ist, muss man wieder hinaus, in Richtung Lechtal.



Meine wenigen Fotos zeigen Orte, deren Namen hier unter Naturfreunden und Bergsteigern gut bekannt sind. Der "Hochvogel", mit seinen 2592 hm, dominiert das hintere Lechtal. Ein Berg zum Hinaufkraxeln für Schwindelfreie und Klettersteig-Begeher.



Wer mehr Fotos vom "letzten Wilden" (dem Lech) sehen möchte, schaue hier vorbei:

Anton Sandner: www.myheimat.de/bilder/lechtal.html