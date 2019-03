Gründonnerstag mit Claus Henneberger

Schöngleina : Kreuzgewölbe |

. . . stimmungsvolle Ostern im Kreuzgewölbe Schöngleina. . .

Volles Haus oder wieder Sturm und Hagel . . .?

Alles kann passieren wenn Claus im Kreuzgewölbe eines seiner Konzerte gibt. Immer aber ist es ein besonders Erlebnis - ja und vielleicht, bringt er ja wieder Gäste mit.



Claus kommt wieder zu uns ins Kreuzgewölbe, ganz sicher wieder ein ganz besonders Erlebnis. Nach 30 Jahren als Sänger und Frontmann der Profiband Rosa, geht er nun bereits ein paar Jahre neue Wege als Singer-Songwriter und One-Man-Band.



Für ALLE die Claus so noch nicht erlebt haben und ALLE diejenigen welche nicht genug bekommen können, gibt es diesmal STIMMUNGSVOLLE OSTERN am GRÜNDONNERSTAG.



Vielleicht auch mal den einen oder anderen eigenen deutschsprachigen Song.

Titel also, von Claus seinen musikalischen Wurzeln und Wegbereitern inspiriert.



So erwarten euch auch wieder Songs von Singer-Songwritern wie Neil Young, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Donovan und Cat Stevens oder Bands wie CCR, Pink Floyd und Super Tramp.



Seinen Kindheitstraum, Sänger und Gitarrist zu werden, lebt Claus Henneberger seit seiner frühesten Jugend bis zum heutigen Tag mit Leib und Seele. Schon als junger Musiker schrieb er Songs und Texte.



Gründonnerstag, 18. April 2019, Beginn: 20:00 Uhr, Eintritt: 10 Euro



Rückfragen bzw. Anmeldungen unter Tel. 0160 28 66 897

oder per E-Mail an info@kreuzgewoelbe-schoengleina.de



