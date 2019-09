Wiesnkonzert der Blasmusik Schöngeising - Steckerlfisch und Blasmusik vom Feinsten

Die Musikerinnen und Musiker aus Rheinheim, die an diesem Wochenende einen Ausflug nach München und Umgebung machten, stammen aus der Heimat des 1. Vorstands der Blasmusik Schöngeising. Der Ort Rheinheim selbst liegt dabei am Hochrhein, in der Mitte zwischen Basel und dem Bodensee, ca. 8 km von der Kreisstadt Waldshut-Tiengen entfernt. Bei ihrem Ausflug ließen es sich die Musikerinnen und Musiker aus Rheinheim nicht nehmen und übernahmen am Sonntagvormittag den ersten Teil der musikalischen Gestaltung des Wiesnkonzerts.Zusammen mit allen Musikanten erklang mit dem Marsch „Hochbadner Land“ von Emil Dörle dann die „inoffizielle Landeshymne Badens“, bei dessen Trio die Rheinheimer lautkräftig mitsangen. Mit der Komposition „Von Freund zu Freund“ von Martin Scharnagel unterstrichen beide Orchester musikalisch ihre freundschaftlichen Beziehungen. Traditionell bayerisch rundete der „Tölzer Schützenmarsch“ den Gemeinschaftschor bestehend aus dem Musikverein Rheinheim und der Blasmusik Schöngeising ab.Bis zum frühen Nachmittag unterhielt anschließend noch die Blasmusik Schöngeising die Gäste und verabschiedete die Musikerkolleginnen und –kollegen des Musikvereins Rheinheim stimm- und klanggewaltig mit dem „Boarischen Herz“ von Werner Furtner.