Starkbierfest der Blasmusik Schöngeising am 30.03.2019

Schöngeising : Pfarrheim |

Mit der Fastenzeit beginnt auch für die Blasmusik Schöngeising wieder die sogenannte „fünfte Jahreszeit“. Am Samstag, 30. März 2019 um 18:30 Uhr richtet die Blasmusik das traditionelle Starkbierfest im Pfarrheim in Schöngeising aus.



Wie in jedem Jahr ist eine Menge geboten: Kulinarisch kommen die Gäste mit süffigem Bier und bayerischen Schmankerln auf ihre Kosten; humoristische Einlagen und lustige Spiele zur Unterhaltung dürfen ebenso wenig fehlen. Natürlich sorgt auch die Blasmusik Schöngeising sowie die Scheena Geisinger für zünftige Musik.



Der Eintritt ist frei.