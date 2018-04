Maibockfest der Blasmusik Schöngeising am 04.05.2018

Schöngeising : Pfarrheim |

Mit einem Maibockfest läutet die Blasmusik Schöngeising in diesem Jahr den Frühling ein. Am 04.05.2018 werden die Gäste ab 19:00 Uhr im Pfarrheim in Schöngeising mit süffigem Bier und bayerischen Schmankerln auf ihre Kosten kommen. Humoristische Einlagen und lustige Spiele zur Unterhaltung dürfen dabei ebenso wenig fehlen wie beim traditionellen Starkbierfest in der Fastenzeit. Natürlich wird auch die Blasmusik Schöngeising sowie die „Scheena Geisinger“ für zünftige Musik sorgen.



Der Eintritt ist frei.