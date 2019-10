Kaffee und Swing mit der Big Band Schöngeising am 20.10.2019

Schöngeising : Pfarrheim |

Unter dem Motto „Kaffee und Swing“ lädt die Big Band Schöngeising zu einem vergnüglichen Nachmittagskonzert am Sonntag, 20. Oktober 2019 um 14:30 Uhr in das Pfarrheim Schöngeising ein.



Quer durch alle Stilrichtungen wird die Big Band unter der Leitung von Wilhelm Hörger die Gäste musikalisch begeistern und ein breites Spektrum ihres Repertoires zum Besten geben. Zu Gast ist in diesem Jahr der Brucklyn Heart Chor. Auch die Tanzfreunde kommen wieder auf ihre Kosten und können das Tanzbein schwingen. Kulinarisch wird das Publikum mit Kaffee und einem reichhaltigen Kuchenbuffet bewirtet.



Der Eintritt ist frei!