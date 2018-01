Musikantenball mit der böhmischen 7

Schmiechen : Schmiechachhalle |

Liebe Blasmusik-Freunde

Den 10. März 2018 sollten sich die Liebhaber von böhmischen Klängen schon mal ganz dick anstreichen: An diesem Samstagabend haben Sie die Gelegenheit, die böhmische 7 zu erleben.



Die Böhmische 7, besteht, wie man aus dem Namen schon ableiten kann, aus sieben Musikern, die allesamt eines gemeinsam haben: Freude und Spaß an der Böhmischen Musik! Sieben begeisterte Musikanten versammeln sich um ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen

"Ihr oberstes Ziel ist es, dem Publikum mit ehrlicher Musik auf abwechslungsreiche Art und Weise beste Unterhaltung zu bieten."

Diese "ehrliche Musik" spielt in der Schmiechachhalle in 86511 Schmiechen nach dem Motto „so wie’s früher war“, zu ihrem ersten Musikantenball auf.

Blasmusik vom Kleinsten – und dass diese auch vom Feinsten ist, davon kann man sich ab 19.30 Uhr gerne überzeugen...

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl ab 17.30 Uhr bestens gesorgt

Freude und Spaß an der böhmischen Musik: Das ist die "Böhmische 7"! Darum würden sich die Musikanten freuen, viele Blasmusikfreunde begrüßen zu dürfe.



Kartenvorverkauf ( 10€ pro Karte) unter:

michi.bacher@gmx.de oder 0173/3932892



sowie: paulpeschke@gmx.de oder 015776052248