"Außer-gewöhnliches!" Galakonzert

Am 04.06.2017 um 17 Uhr geben die westfälische Bläserphilharmonie "Westfalen Winds", unter der künstlerischen Leitung von Ulrich Schmidt, und der "Orchesterverein Hilgen", unter der Leitung von Timor Chadik, Leiter der Big Band der Bundeswehr, ein hochkarätiges Galakonzert in der Stadthalle Schmallenberg.

Unter dem Thema „Außer-gewöhnlich!“ wird von beiden Orchestern nicht nur sinfonische Bläsermusik mit einem Höchstmaß an musikalischer Qualität dargeboten sondern gleichwohl eine äußerst unterhaltende wie atemberaubende Klanganthologie beginnend mit bekannten Werken wie Berlioz‘ "Ungarischem Tanz" bis zum "Unerhörtem" der feurig leidenschaftlichen Rhythmen Lateinamerikas!Mit diesem Konzert soll in einem der größten Epizentren der Bläsermusikbewegung, dem Sauerland, die Kunstform der sinfonischen Bläsermusik hochgradig gefördert werden. Beide Höchststufenorchester laden furios wie unterhaltend dazu ein, Schritt für Schritt das Wagnis neuer und aufregender Kompositionen der letzten zehn Dekaden sinfonischer Bläsermusik auf die Spur zu kommen.Erleben Sie die Faszination der Bläsermusik auf neuem und „außer-gewöhnlichem“ Niveau!Der Vorverkauf wird in Kürze beginnen, Karten können u. a. per Mail an „tickets@westfalen-winds.de“ für 8,-€ reserviert werden (10,-€ an der Abendkasse).Weitere Informationen zu Vorverkaufsstellen und Programm über www.westfalen-winds.de und www.facebook.com/westfalenwinds