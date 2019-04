„Ei trifft Becher“

Schleifer sorbische Sagenwelt

Sorbische Tracht der Schleifer Region (umfangreiche Trachtenpuppensammlung)

Für unsere österliche Kurzreise hatte ich mich gezielt für das sorbische Osterland entschieden.Mein erstes Ziel bei der Anreise war dasHier in Schleife (obersorbisch Slepo), hatte es mir vor allem dieangetan.Noch bis zum 28. April kann man hier über 1000 Ostereier und ca. 700 Eierbecher (gesammelt von Bernd Schenderlein aus Oberbarnim) bewundern.Aber auch die Dauerausstellungenwaren sehenswert.Ebenso interessant und sehenswert war der anschließendeDiegilt als ältestes Bauwerk im Ort. Im Altarraum wurden zahlreiche alte Fresken und Malereien, teilweise aus dem 14. Jahrhundert, entdeckt und freigelegt. Die im Barockstiel geschaffene Kanzel ist noch erhalten.Im historischen Ortskern konnten wir noch viele in der typischenerrichtete Häuser betrachten, oft mit verschiedenfarbigen Ziegeln gebaut. Und an fast allen Gebäuden war eine markante Ziegelkante dort erkennbar, wo innen im Haus die Erdgeschossdecke eingezogen wurde.