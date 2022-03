Hasen und Lämmchen freuen sich um die Wette

Der Wettergott hatte ein Einsehen und schickte den Aichachern bestes Kaiserwetter für den Ostermarkt im Sisi-Schloss. Dementsprechend waren an den beiden Tagen viele Menschen auf den Beinen, die sich dieses Spektakel keinesfalls entgehen lassen wollten.

Bei herrlichem Sonnenschein fühlen sich die 40 Künstler auf dem Areal vor und im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach wohl, große und kleine Besucher konnten auf Entdeckungsreise gehen. Viele freuten sich, nach so langer Zeit auf diesem Fachmarkt ihre handgefertigten, österlichen Waren anbieten zu können und die Besucher waren beschwingt und zufrieden bei sonnigem Vorfrühling über den Künstlermarkt zu schlendern. Hasen und Lämmchen in allen Größen und Variationen strahlten fast um die Wette. Vielfältige, filigrane Dekoartikel waren in reicher Auswahl zu finden.Viele Motive aus pfiffiger, künstlerischer "Osterhasenwerkstat", natürlich versehen mit liebevollen österlichen Akzenten, waren ein wahrer Augenschmaus. Egal ob aus Holz, Ton, Porzellan, natürliche Weide - an jedem Stand waren nette und liebevoll gestaltete Osterartikel. Handbemalte Ostereier, Eier mit Stickerei, aufwendig verziert mit Spitze oder Drahtgeflecht… Glückwunschkarten, Gehäkeltes, Österliches aus Filz, Religiöse Motive, Nostalgische und kunsthandwerkliche Arbeiten die viele Herzen höher schlagen ließen boten die Kunsthandwerker zum Verkauf an. Auch an handdesignte Geschenkverpackungen oder Glasperlenunikate, Türkränze und verzierte Osternestgeschenke zeigten die Besucher großes Interesse. Es herrschte insgesamt eine fröhliche und ausgelassene Osterstimmung ums Wasserschloss. Da könnte sogar der Osterhase selbst neidisch werden.Zur Stärkung für Körper und Seele gab es Bratwurst, Flammkuchen, Waffeln und leckere Kuchenvarianten die außerdem zum Verweilen eingeladen haben.