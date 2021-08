Musiker rocken mit Country, Blues und Jazz den Schulgarten in Leahad

Im roten Kleid und langer Mähne steht die gelernte Pyrotechnikerin Maybellene Hummig aus Peißenberg auf der Bühne – begleitet von einem Freund, dem Münchner Germanisten Titus Waldenfels. Die Band tritt in unterschiedlichen Besetzungen auf. Hummig und Waldenfels musizieren auf mehreren Instrumenten. Diesbezüglich sind sie gut aufgestellt, was die beiden mit Gitarre, Mandoline, Pedal Steel Guitar, Fiddel oder Knopfzither zeigen. Für Maybellene Hummig ist die Countrymusik Hobby, während Titus Waldenfels auf Berufsmusiker umgesattelt ist. In unterschiedlichen Besetzungen gibt die Band Country und Bluegrass zum Besten. An diesem lauen Sommerabend begeistern sie die Gäste die in diese Oase gekommen sind, einige schwingen bei den Schlagern twistend das Tanzbein, sie mussten sich nicht lange bitten lassen mitzusingen, mit zu klatschen und an Applaus hat es den beiden Musikern auch nicht gefehlt.Die legendäre Aichacher J.J. Bluesband gibt es bereits seit 1989, 28 Jahre davon tritt die Band in der gleichen Besetzung auf. Seit Januar 2020 ist die Band in Coronapause, belebt in dieser Zeit YouTube mit Corona-Lockdown-Videos und hat sich damit musikalisch fit gehalten. Seit kurzem treffen sich die Musiker wieder in Aichach zum Proben.Die Tonkünstler haben sich auf klassischen sowie modernen Blues spezialisiert, lassen Country und Jazz mit einfließen. Gekoppelt mit ihren eigenen Elementen ergibt das ein unnachahmliches Musikerlebnis, was sie auch zum Besten gegeben haben! Besonders die unverkennbare Stimme von Brugi Weber ließ gar manchen Besucher ins Schwärmen geraten. Das Repertoire der Band ist groß und breit gefächert, kombiniert mit eigenwilligen Improvisationen findet sie im "Leahader Schulgarten" ein tolles Publikum. Viele musikhungrige Menschen nehmen das Angebot gerne an. Diverse Coverversionen sowie Blues und Jazz fallen den Aichacher Urgesteinen selbst nach der langen Pause nicht schwer. In dem Garten herrschte bis in die Dunkelheit beste Stimmung von begeisterten Zuhörern. Es wurde geklatscht und viele waren voll "in action". Das Fünfergespann fand schnell Zugang zu ihrem Publikum welches sich gerne von den Aichachern musikalisch unterhalten ließ.