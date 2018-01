Der Fotoclub unter neuer Führung

Claudia Neumüller, die in den letzten zwei Jahren den Posten als 2. Vorsitzende innehatte rückte nun nach und wird für die nächsten 2 Jahre als 1. Vorsitzende den Verein leiten.Herbert Hanika wird sie in seiner Eigenschaft als 2. Vorsitzender unterstützen. Da auch Joachim Feldmeier aus privaten Gründen seinen Posten als Kassier niederlegte übernahm diesen Bruno Röske.Neu wurde die Aufgabe einer Schriftführerin besetzt. Alle waren sich einig dass Gertrud Lechner dieses Amt gut ausfüllen wird.Claudia Neumüller bedankte sich für das Vertrauen und warf ein dass es ein schweres Erbe sei welches sie angenommen habe aber versucht mit Herbert Hanika an der Seite den Fotoclub gut zu führen.