Da Heinzi vo Kiabo, a ganz Normaler – feiert sein erstes halbes Jahrhundert

Für Kerscher ist dieser Tag ein emotionales Erlebnis.

In Aichach geboren kam er mit 3 Tagen nach Kühbach und ist bis heute ein Kühbacher geblieben. Als mittlerer von 5 Geschwistern wächst er behütet auf, wird aber dennoch immer wieder von Schicksalsschlägen heimgesucht, seine Mama verstarb bereits 1982. Er sieht es heute als Gabe, dass er so früh lernen durfte mit dem Tod und dem Leben umzugehen, es hat ihn geprägt. Für ihn ist der familiäre Zusammenhalt sehr wichtig, so wie es ihm sein Papa vorgelebt hat, nach dem Motto: „Wenn ma braucht wern, dann stehmer do“., aber ich weiß auch dass es irgendwann anders kommen kann“, so der Bürgermeister. Sein bestes Geburtstagsgeschenk kam vom Freund und Bürgermeisterkollegen Fabian Streit aus Schiltberg. Er gratulierte ihm schon am frühen Morgen vorab: „Ein Geschenk hab ich jetzt noch nicht aber das beste Geschenk für dich bin ja eh ich“…Er hat bis zum 42. Lebensjahr mit Leib und Seele Fußball in der 1. Mannschaft in Kühbach gespielt, Sport ist für ihn sehr wichtig. Ein Highlight in seinem Leben ist: Im Alter von 15 Jahren, also vor 35 Jahren, hat er sich mit elf Freunden privat einen Bauwagen zugelegt. Der Bauwagen steht heute noch, die Freunde treffen sich heute noch wie damals. Leider sind zwei dieser Freunde früh verstorben.Er kennt die Wichtigkeit eines Jugendtreffpunktes, denn Freundschaft und Gemeinschaft schweißt zusammen, ist ein Gut das nicht messbar ist.